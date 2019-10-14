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  4. 14 Ekim 2019 18:21

Alanyaspor'dan Efecan Karaca açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, milli takım kampında sakatlanan Efecan Karaca'nın durumunun iyi olduğunu ve takımla birlikte çalışmalara katılabileceğini açıkladı.

Alanyaspor'dan Efecan Karaca açıklaması
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Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, başarılı oyuncusu Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp doktoru İsmail Yetkin, A Milli Takım kampından ayrılan Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili, "Efecan, milli takım antrenmanında karın kasına gelen darbe sonrası ağrı hissetmiş. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontroller sonrası futbolcumuzun durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte idmanlara çıkabileceği öngörülmüştür" dedi.

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alanyaspor , Efecan Karaca
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