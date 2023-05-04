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Alex de Souza'nın sözleşmesi feshedildi

Alex de Souza'nın sözleşmesi feshedildi
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Brezilya Serie B takımı Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Brezilya Serie B (2. Lig) takımı Avai, ile yollarını ayırdı.

Avai'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Alex de Souza'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği bildirildi.

Açıklamada Alex'in yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Cavalcanti'nin de kulüpten ayrıldığı belirtilirken, "Profesyonellere teşekkür eder, yeni mücadelelerinde başarılar dileriz." denildi.

1 Ocak 2023'te Avai'nin başına geçen Brezilyalı teknik adam, 18 resmi maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi almıştı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, 4 haftası geride kalan Brezilya Serie B'ye ise 3 mağlubiyet, 1 galibiyetle başlamıştı.

Etiketler alex de souza Avai teknik direktör
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