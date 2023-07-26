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Alexander Sörloth transferi resmen açıklandı

Alexander Sörloth transferi resmen açıklandı
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İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, Leipzig’den Alexander Sörloth’u transfer etti.

Villarreal İspanya’da kalan Sörloth’un bonservisi için, Leipzig kulübüne bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödeme yapacak.

27 yaşındaki Norveçli golcü geçtiğimiz sezon Real Sociedad’da 47 maçta 16 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu. Alexander Sörloth Trabzonspor forması altında geçen 2019-20 sezonunda 24 golle gol kralı olmuştu.

Etiketler Alexander Sörloth Alexander Sörloth traqnsferi transfer Villarreal Leipzig
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