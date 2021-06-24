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''Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?'' anketinden bomba sonuçlar

''Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?'' anketinden bomba sonuçlar

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik sözleri sonrası sosyal medyada yapılan başkanlık seçimi anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Fenerbahçe, 3 yıl önce yaşadığı kaosu tekrar hatırladı. Aziz Yıldırım'ın son zamanlarında ve seçim gününde Ali Koç'la girdiği atışma yeniden hatırlandı. Uzun süredir suskun olan Aziz Yıldırım, seçimden sonra Ali Koç hakkında ilk kez bu kadar ağır konuştu. Camianın ve taraftarların büyük bölümü Aziz Yıldırım'ı haksız buldu, kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

ALİ KOÇ FARK ATTI
Sosyal medyada açılan, "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz" anketinde Ali Koç büyük üstünlükle galip geldi. Koç, yaklaşık 11 bin oyun %74,3'ünü aldı, Aziz Yıldırım ise %25,7'lik kısmını.

AZİZ YILDIRIM NELER SÖYLEDİ?
Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında özetle; kendi dönemlerinde yapılan borç kadar Ali Koç yönetiminin 3 yılda harcama yaptığını, kulübün özkaynaklarının doğru kullanılmadığını, yapılan transferlerin ve hoca değişikliklerinin hatalı olduğunu, kulüpten kötü şekilde gönderilen eski isimlerin geri getirilmesinin yanlış olduğunu ve sportif anlamda Fenerbahçe'nin çok kötü yönetildiğini ifade etti.

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Etiketler aziz yıldırım ali koç sosyal medya fenerbahçe
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