  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Almanların efsane golcüsü Gerd Müller hayatını kaybetti

Almanların efsane golcüsü Gerd Müller hayatını kaybetti

Almanların efsane golcüsü Gerd Müller hayatını kaybetti

Batı Almanya Milli Takımı'nın unutulmaz golcüsü Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Alman milli futbolcu Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Gerd Müller kimdir?

Unutulmaz eski Alman golcü... Batı Almanya Milli Takımı formasını 62 kez giyen efsane santrfor, 68 gol attı. Daha sonra 1979 yılında Florida Strikers takımına transfer oldu ve burada da 71 maçta 38 kez ağları salladı. Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası'nda tam 10 gol atarak 'krallık' tacını taktı. 

Etiketler Gerd Müller FUTBOL ALMAN
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aslıhan Güner'in paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen uyardı: Türk askeri tehlikede
Eşi benzeri görülmemiş yağış: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı
''IBAN'' paylaştı: Sel felaketi için AFAD'dan yardım kampanyası
Askerden firar etti ''Vatansız'' belgesi verildi
İstanbul depremi için korkunç senaryo: Gerçek olursa...
8 sene önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Rüzgar Erkoçlar'ın son hali şaşırttı
Yüreğimiz yanıyor! İşte sel bölgesinden kahreden görüntüler: Can kaybı artıyor
İç karartan görüntüler: Tamamen kurudu
Şeyma Subaşı bikinili pozları ile nefes kesti