Aubameyang: Dortmund’da kalıyorum

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Milan’dan vazgeçtiğini açıklayan golcü futbolcu, Çin’in teklifini cazip bulduğunu itiraf ederken “Borussia Dortmund’da kalacağım” dedi.

Alman basınına konuşan 28 yaşındaki yıldız, “Kimse gelecekte ne olacağını bilemez. Tatile gitmeden önce Dortmund ile görüştüm. Farklı bir şeyler denemek için hazır olduğumu ve düşüncelerimi söyledim” ifadelerini kullandı.

Takımda kalma kararı verdiğini açıklayan Gabonlu oyuncu, “Ancak hiçbir kulüp beni ikna etmeyi başaramadı. Bu yüzden Dortmund’da kalacağım. Dortmund’da evimde gibi hissediyorum” dedi.

Çin’den gelen teklif hakkında konuşan Aubameyang, “Tabii ki Çin seçeneklerden biriydi. Bana önerdikleri paradan sonra bunu düşünmem çok doğal. Avrupa’ya göre futbol olarak çok gerideler” şeklinde konuştu.

Dortmund ile sözleşmesi 2020’de sona erecek olan başarılı futbolcu, “Tanrı’ya ve kadere inanıyorum. Her şeyin bir sebeple gerçekleştiğine inanıyorum, doğru yol bu”diyerek Alman ekibinde kalacağını açıkladı.