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  5. 08 Mayıs 2020 15:41

Ralf Rangnick, teknik direktörlük için Milan ile görüştü

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig'in sportif direktörü Ralf Rangnick, teknik direktörlük için İtalya'nın Milan Kulübü ile görüştüklerini doğruladı.

Ralf Rangnick, teknik direktörlük için Milan ile görüştü
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Rangnick, Almanya basınına yaptığı açıklamada, "Milan Kulübü, teknik direktörlük göreviyle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Onlara menajerimle konuşmalarını söyledim ve bir görüşme gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Görüşmeden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığını kaydeden 61 yaşındaki Rangnick, "Salgından sonra görüşmeler durdu. Çünkü İtalya futbolu ve Milan için sezonun devam edip etmeyeceği, maçlar devam ederse ne zaman ve nerede oynanacağı gibi daha önemli problemler oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Hoffenheim'ı 2006-2011 yıllarında amatör ligden Bundesliga'ya taşıyarak dikkatleri üzerine çeken Rangnick, daha sonra Schalke 04 ve Leipzig'de teknik direktörlük yapmıştı.

(AA)

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Bundesliga , Almanya Birinci Futbol Ligi , leipzig , Ralf Rangnick
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