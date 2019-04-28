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  5. 28 Nisan 2019 16:55

Thorgan Hazard, Borussia Dortmund ile anlaştığını açıkladı

Bundesliga devi Borussia Dortmund, transferde ilk bombayı Borussia Mönchengladbach forması giyen Thorgan Hazard'ı kadrosuna katarak patlatmaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bugün yaptığı açıklamayla Alman ekibiyle prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Thorgan Hazard, Borussia Dortmund ile anlaştığını açıkladı
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Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach forması giyen Thorgan Hazard, bir başka Bundesliga takımı Borussia Dortmund ile anlaştığını söyledi.

Chelsea'de oynayan Eden Hazard'ın kardeşi olan Thorgan, ''Evet, görüştüğüm takım Dortmund. Onlarla görüşme gerçekleştirdim. Ben kişisel olarak Dortmund ile anlaştım, artık kulüplerin anlaşması gerekiyor. Her şeyi kulüplere bıraktım.'' şeklinde konuştu.

2020 yılına kadar Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcu, bu sezon Bundesliga'da 30 maçta 9 gol ve 10 asist ile etkileyici bir performans ortaya koymuştu.

Borussia Dortmund , Thorgan Hazard
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