Alpaslan Öztürk'ten Rumenleri kızdıran paylaşım

Rize deplasmanında son saniye golü atan Morutan'ın fotoğrafını Ebru Gündeş'in ''Çingenem'' şarkısıyla paylaşan Alpaslan Öztürk, Rumenlerin tepkisini çekti.

Alpaslan Öztürk, Rize maçından sonra Morutan ile birlikte çektirdiği fotoğrafa şarkıcı Ebru Gündeş'ten "Çingenem" şarkısını ekledi. Altına da "Aferin len chicken" notunu düştü. Bu paylaşım Romanya'da geniş yankı buldu.

Akşam'ın haberine göre; kullanılan ifadeyi ırkçılık olarak değerlendiren Rumenler, Alpaslan Öztürk'e tepki gösterdi. Rumenlerin Çingene olarak görülmesinin rahatsızlık yarattığını belirten Rumen basını, Alpaslan Öztürk'e Morutan'dan özür dilemesi çağrısı yaptı.