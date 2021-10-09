  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Alpaslan Öztürk'ten Rumenleri kızdıran paylaşım

Alpaslan Öztürk'ten Rumenleri kızdıran paylaşım

Alpaslan Öztürk'ten Rumenleri kızdıran paylaşım

Rize deplasmanında son saniye golü atan Morutan'ın fotoğrafını Ebru Gündeş'in ''Çingenem'' şarkısıyla paylaşan Alpaslan Öztürk, Rumenlerin tepkisini çekti.

Alpaslan Öztürk, Rize maçından sonra Morutan ile birlikte çektirdiği fotoğrafa şarkıcı Ebru Gündeş'ten "Çingenem" şarkısını ekledi. Altına da "Aferin len chicken" notunu düştü. Bu paylaşım Romanya'da geniş yankı buldu.

Akşam'ın haberine göre; kullanılan ifadeyi ırkçılık olarak değerlendiren Rumenler, Alpaslan Öztürk'e tepki gösterdi. Rumenlerin Çingene olarak görülmesinin rahatsızlık yarattığını belirten Rumen basını, Alpaslan Öztürk'e Morutan'dan özür dilemesi çağrısı yaptı.

Etiketler alpaslan öztürk rumen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
A Milli Futbol Takımı, Norveç ile berabere kaldı
Yeğeninin ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba, ablasından şikayetçi oldu
AK Partili Metiner partisini eleştirdi: ''Sorumlusu hükümettir''
Pandora belgelerinden Reha Muhtar çıktı
Otele eskort çağıran pilot ve kabin memuru başını yaktı
Melisa Şenolsun'un yeni sevgilisi ortaya çıktı
Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadına 15 yıl hapis
Afgan mafyasını Türk polisi paketledi
''Ölümden döndüm'' diyen Alişan’dan 2 milyonluk dava
Şanlıurfa'da ''kripto para'' operasyonu