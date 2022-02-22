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Alpaslan Öztürk'ün bu fotoğrafı taraftarı ayağa kaldırdı

Alpaslan Öztürk'ün bu fotoğrafı taraftarı ayağa kaldırdı

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Alpaslan Öztürk, Göztepe maçını locadan takip etti. Öztürk'ün paylaştığı tespihli fotoğrafı ise futbolseverlerin tepkisini çekti.

Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent'in gösterdiği tavırlar sebebiyle kadro dışı bıraktığı Alpaslan Öztürk, son paylaşımıyla bu kez taraftarı karşısına aldı.

TUZ BİBER OLDU
Arda Turan'ın Fatih Terim'le paylaştığı fotoğrafın tartışması Alpaslan'ın fotoğrafıyla gölgede kaldı. Arda ile sezon başında 'Kurtlar Vadisi' temalı paylaşım yapan Öztürk'ün tespihli pozu taraftarı çıldırttı. Diğer takım taraftarları da o kareye gösterdi.

"BU FUTBOLCULUK MU?"
Futbolseverlerin gösterdiği tepkiler arasında, "Bu futbolculuk mu? Mafyacılık mı oynuyorsunuz?" gibi yorumlar dikkat çekti.

Etiketler alpaslan öztürk galatasaray tespih
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