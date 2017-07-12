Altınordu’da Cengiz Ünder heyecanı

20 yaşındaki Cengiz için geçen hafta İstanbul’a gelen İngiliz devi Manchester City’nin 8 milyon Euro’luk teklifini geri çeviren Başakşehir yönetiminin, ünlü İtalyan kulübü Roma ile 13 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı öne sürülürken Altınordu’nun kasasına bu transferden 3.9 milyon Euro yani yaklaşık 16 milyon TL girebilecek olması, heyecan yarattı.

İtalyan medyası milli futbolcunun cuma günü Roma’ya gidip sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşme imzalayacağını yazarken, anlaşma gereği Cengiz Ünder’in yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacağı öne sürüldü. Görüşmeleri doğrulayan genç oyuncunun menajeri Ömer Uzun, “Roma’nın Cengiz Ünder’e ilgisinin olduğu doğru; ancak şu ana kadar resmi olarak bitmiş bir şey yok” diye konuştu.

Bucaspor Futbol Akademisi’nde yetişip, Altınordu’da profesyonel olan Cengiz, kırmızı lacivertli ekipte 2500 TL, Başakşehir’de ise 15 bin TL aylık alarak oynadı.

GENÇLER GÖZ DOLDURDU

Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor’u, Alican ve Seydi’nin golleriyle 2-0 mağlup eden Altınordu’nun gençleri, performanslarıyla göz doldurdu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kampta çalışmaların yoğun tempoda geçtiğini ifade ederek, “Konyaspor karşısında doğruları yapmaya çalıştık. Kimi oynattıysam, görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Önümüzde 1 aylık süreç var, lige kadar daha iyi duruma geleceğiz. Genç bir takımız, bu yüzden kazanmak bize moral ve özgüven kazandırdı. Oyun, mücadele ve skordan memnunum. Geleceğe umutlu bakıyoruz” dedi.

U13’TEN ŞAMPİYONLUK

Altınordu U13 Takımı, Beşiktaş, Bursaspor ve Osmanlıspor’un yer aldığı Düzce’deki finalllerde zaferle ayrılarak Türkiye şampiyonu oldu. İzmir U13 Ligi’ni lider tamamladıktan sonra Denizli’deki 1’inci kademe ve Kütahya’daki 2’nci kademe müsabakalarını başarıyla geçen minik Altınordu, adını finallere yazdırdı. Düzce’de yarı final maçında Bursaspor’u 2-0 yenen Altınordu, finalde Osmanlıspor’u 1-0 mağlup ederek kupayı İzmir’e taşıdı. Altınordu U13 Takımı, 18 maçta, 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken, rakip fileleri 47 kez havalandırdı, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Kırmızı lacivertli kulüp, U16 ve U17 kategorilerinde de Türkiye şampiyonu olmuştu.