Altınordu’ya övgü

İlk maçta Atiker Konyaspor’u 2-0 mağlup ettiklerini hatırlatan Hüseyin Eroğlu, “İki Süper Lig ekibiyle oynadığımız müsabakalarda sergilediğimiz futbol bana umut verdi. Hem Konyaspor hem de Alanyaspor karşısındaki pozitif oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Gençlerimizin Süper Lig oyuncularından hiçbir farkı yok” diye konuştu.

Genç teknik adam maçın 60’ncı dakikasında stat elektriklerinin kesilmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti, “1-0 önde götürdüğümüz oyun yaklaşık 20 dakika durdu. Bu da motivasyonumuzu bozdu. Aranın ardından golü yedik” yorumunu yaptı.

18 Temmuz Çarşamba günü bir hazırlık maçına daha çıkacaklarını belirten Eroğlu, “Şu an rakibimiz belli değil. Kampı en verimli şekilde bitireceğiz” derken transfer çalışmalarına da değindi, “Eskişehirspor’dan Murat Uçar’ı renklerimize bağladık. 3 futbolcu daha almak istiyoruz” diye konuştu.