Ankaragücü T.D Mustafa Reşit Akçay, Oynamak istemeyen oyuncular var

MKE Ankaragücü’nde dün yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada "Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuz da Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır." denildi.

Ankaragücü T.D Mustafa Reşit Akçay beIN Sports'a verdiği röportajda, ''Frikik olduğunda baraj nasıl kurulacak? İsim vererek söyleyeyim; Pazdan bugün bana ulaştı, 'Maddi konuda yönetimle anlaşalım, paramızı almayalım ve antrenmana çıkmayalım' dedi. Oynamak istemeyen oyuncular var." ifadelerini kullandı.

