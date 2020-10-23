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  4. 23 Ekim 2020 15:41

Ankaragücü'nde 2 koronavirüs vakası tespit edildi

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamaya göre, iki sağlık personelinde koronavirüs tespit edildi.

Ankaragücü'nde 2 koronavirüs vakası tespit edildi
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Başkent ekibinde, rutin koronavirüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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