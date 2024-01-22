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Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması

Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, kulübün transfere engel bir yasağı bulunmadığını açıkladı.

MKE Ankaragücü, FIFA tarafından getirilen Transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

"BİR YASAK BULUNMAMAKTADIR"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz hakkında uygulanmış olan transfer yasaklarında söz konusu dosyaların ödemeleri 18.01.2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiş olup, kulübümüzün transfere engel bir yasağı bulunmamaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda, Futbol şube sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ve sportif direktörümüz Yusuf Bal tarafından transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler transfer yasak açıklama
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