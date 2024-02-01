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Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklama

Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklama
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Süper Lig takımlarından Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü lider Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak Bitexen Antalyaspor'dan açıklama geldi.

"HEDEFİMİZ FENERBAHÇE'Yİ PUANSIZ GÖNDERMEK"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, "Antalya'ya güçlü bir takım gelecek ama biz de güçlü bir şekilde onları bekliyor olacağız. İlk devredeki maçta iyi bir oyun çıkarmıştık. İnşallah bu maçta da başarılı bir oyun çıkartacağız. Hedefimiz Fenerbahçe'yi puansız göndermek. Fenerbahçe şampiyonluk için oynuyor ama karşılarında da güçlü bir Antalyaspor var. Onlar için kolay bir maç olmayacak." diye konuştu.

"SERGEN HOCA İLE MAĞLUBİYETİMİZ YOK"

Boztepe, "Hocamız takıma, Antalya'ya alıştı. Oyuncularımız da hocaya uyum sağladı. Bundan sonraki maçlarımız daha başarılı geçecek. Her maçımızda bir önceki karşılaşmaya göre daha ofansif oynuyoruz. Sergen hoca ile mağlubiyetimiz yok ama bazı maçlarda da şanssızlık yaşadık." ifadelerini kullandı.

Etiketler Antalyaspor Fenerbahçe
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