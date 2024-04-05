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Arda Güler gidiyor mu? İspanyollar yeni takımını açıkladı

Arda Güler gidiyor mu? İspanyollar yeni takımını açıkladı
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in sezon sonunda Sevilla'ya kiralık olarak gönderileceği iddia edildi.

Real Madrid'de kariyerine devam eden Arda Güler için yeni bir transfer iddiası yola çıktı.

İspanyol haber sitesi El Mira'nın haberine göre; Madrid'de oynama fırsatı bulamayan Arda, Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.

Haberde Arda'nın İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu da yazıldı.

BAŞKA BİR İSPANYOL TAKIMINA SICAK BAKIYOR

19 yaşındaki futbolcunun, yedek kalmaya devam edeceğine başka bir LaLiga takımına kiralık olarak gitmeyi memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.

Arda, Real Madrid 7 maçta forma giyebildi ve 98 dakika sahada kaldı. Milli yıldız 1 kez gol katkısı yaptı.

Etiketler Real Madrid Arda Güler transfer sevilla
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