Arda Güler için beklenen gün geldi

Fenerbahçe'den rekor bir ücretle Real Madrid'e transfer olan ancak üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz Real Madrid formasını sahada terletemeyen Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz eflatun formayı giyemeyen Arda Güler’den sevindiren haber geldi. Ancelotti, geçtiğimiz günlerde Arda ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı. Real Madrid, Villarreal ile 17 Aralık Pazar günü Santiago Barnebeu'da karşı karşıya gelecek. Genç yıldız kendini iyi hissetmesi halinde sakatlığını atlatan Villarreal maçıyla sahalara dönebilir.