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Arda Güler'in tedavisi olumlu seyrediyor

Arda Güler'in tedavisi olumlu seyrediyor
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Real Madrid'in Amerika kampında sakatlanan Arda Güler'e uygulanan tedavide iyi haberler geldi.

Real Madrid'e transferinden kısa bir süre sonra, sağ diz iç menisküsünden sakatlanan genç futbolcunun sahalara dönüşü korkulduğu kadar uzun sürmeyecek.

TEDAVİ SONUÇ VERDİ
Amerika merkezli The Athletic internet sitesi 18 yaşındaki oyuncuya, Madrid'de uygulanan tedavinin tahmin edilenden daha iyi sonuçlar verdiğini yazdı.

Sürecin böyle devam etmesi durumunda doktorlara göre milli futbolcunun büyük ihtimalle ameliyat olmasına gerek kalmayacak.

3 AY İÇİNDE SAHALARA DÖNECEK
Bu durumda Arda en fazla 3 ay içinde tekrar sahalara dönmüş olacak. İspanyol basını daha önce Amerika kampında sakatlanan genç yıldızın 5 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı.

Hatta Real Madrid'in ameliyat olması durumunda Arda Güler'in lisansını ocak ayına kadar donduracağı iddia edilmişti.

Etiketler real madrid arda güler tedavi
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