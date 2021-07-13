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Balotelli'den sonra Adana Demirspor'dan bir transfer daha!

Balotelli'den sonra Adana Demirspor'dan bir transfer daha!

26 yıllık Süper Lig özlemine son veren Adana Demirspor, Balotelli'den sonra Fatih Karagümrük forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu renklerine bağladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un transfer çalışmaları hız kesmiyor.

Belhanda ve Balotalli gibi yıldızları kadrosuna karan kulüp, geçen sezonu Fatih Karagümrük'de tamamlayan Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

 Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız son olarak Karagümrükspor forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrükspor’da 16 karşılaşmada forma giydi."

Etiketler adana demirspor transfer balotelli
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