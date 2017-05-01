Balotelli'ye sürpriz teklif

Galatasaray, sezon sonu serbest kalacak Balotelli'yi transfer etmek istiyor.

İtalyan forvet için menajerinin yıllık 5 milyon Euro ve imza parası istediği öğrenildi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün imza parasına sıcak bakmadığı ancak görüşmelerin tam gaz devam ettiği belirtildi.

"BALOTELLI'Yİ İSTİYORUZ"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün İtalyan futbolcunun menajeriyle bir araya gelerek ön görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ergün'ün, "Balotelli yeni sezonda düşündüğümüz bir oyuncu. Onu renklerimize bağlamak istiyoruz. Bu oyuncu için yıllık 4 milyon Euro ödemeye hazırız. Balotelli'nin Galatasaray'da çok başarılı olarak yeniden parlayacağını düşünüyoruz. Yönetim olarak onu aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Eğer şartlarda da anlaşırsak bu transferi sonuçlandırmak istiyoruz. Balotelli beğendiğimiz bir isim" dediği öne sürüldü.



SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bonservisi Liverpool'da olan ve bu sezon Fransız ekibi Nice'a kiralanan İtalyan forvet Mario Balotelli, sezon sonu serbest kalıyor. Bonservisi bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, Balotelli'yi alarak ses getirmek ve taraftarı yeniden tribünlere çekmek istiyor.

Mario Balotelli bu sezon 26 maçta 16 gol attı.