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  4. 12 Ağustos 2018 10:44

Barış Alıcı Ali Koç'u bile ayağa kaldırdı !

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Barış Alıcı, Bursaspor maçında oyundan çıkarken Ali Koç dahil tüm taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Barış Alıcı Ali Koç'u bile ayağa kaldırdı !
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Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’u konuk eden Fenerbahçe’de ilk maçına çıkan genç yıldız Barış Alıcı performansıyla dikkat çekti.

Teknik direktör Phillip Cocu’nun ilk 11’de görev verdiği Barış Alıcı bu şansı iyi değerlendirdi. Maç esnasından yaptığı klas çalımlar, oyun zekası ve top hakimiyetiyle Sarı-Lacivertli taraftarlardan tam not aldı. 83. dakikada oyundan çıkan genç yıldızı Ülker Stadyumu’ndaki taraftarlar alkışlarla kenara gönderdi. Başkan Ali Koç’un da Barış Alıcı’yı ayakta alkışladığı görüldü.

Barış Alıcı’nın yerine oyuna Eljif Elmas girdi.

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