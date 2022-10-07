  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Başakşehir Letonya'dan lider döndü

Başakşehir Letonya'dan lider döndü

Başakşehir Letonya'dan lider döndü

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3. maçında Letonya ekibi Rigas Skola ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi. NSB Arkadija Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Başakşehir, maç boyunca oyuna hakim olan taraftı. Topla yüzde 75 oynama oranı yakalayn ve rakip kaleye tam 16 şut atan Başakşehir, fileleri havalandıramadı.

Ev sahibi Rigas Skola'da Simkovic, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Başakşehir, bu sonuçla puanını 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Rigas Skola ise gruptaki 2. puanını aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'in 4. maç haftasında Başakşehir ile Rigas Skola İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İtalyan ekibi Fiorentina ile grupta oynadıkları bir önceki maça göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Berkay Özcan ve Münir'in yerine Lucas Lima, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir ve Bertrand Traore'yei ilk 11'de şans verdi.

EMRE BELÖZOĞLU TAKIMININ BAŞINDA

Hastalığı nedeniyle Letonya'ya gecikmeli giden teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmada takımının başında yer aldı.

Medipol Başakşehir karşılaşmadan bir gün önce Letonya'ya gelirken, Belözoğlu maç günü bu ülkeye ulaştı ve yedek kulübesinde takımına destek verdi.

KALE YİNE MUHAMMED'E EMANET

Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında takımın kalesini yine Muhammed Şengezer'e emanet etti.

Turuncu-lacivertli takımın A Grubu'nda oynadığı Hearts ve Fiorentina karşılaşmalarında da kaleyi koruyan Muhammed, Letonya deplasmanında da kaleye geçen isim oldu. Deneyimli kaleci Volkan Babacan ise yedekler arasında yer aldı.

Karşılaşma öncesinde, Endonezya'da Persebaya Surabaya ile Arema Malang takımları arasında oynanan maçın ardından yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Etiketler Başakşehir Letonya UEFA Avrupa Konferans Ligi Rigas Skola
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve emekliler dikkat! Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak
Pelin Karahan mankenlere taş çıkarttı
Pınar Altuğ 27 yıl önceki halini paylaştı: ''Yok böyle bir duru güzellik''
Önce yağmur ardından pastırma yazı! Hafta sonu planınızı güncelleyin
Ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'ndan skandal parti
İşte elektrik faturaları böyle kabartılmış
Her yıl 7 santim büyüyor: Sivas'ın dev ayaklı adamını görenler şaşıp kalıyor
Dikkat! TÜİK sizi de arayabilir; cezası 3 bin TL!
Jesus'tan sürpriz tercihler: Fenerbahçe-AEK Larnaca maçında ilk 11'ler belli oldu
Trabzonspor Monaco'ya 3-1 mağlup oldu