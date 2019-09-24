Becali: Pancu, Chelsea - Beşiktaş maçı sonrası Adrian Mutu ile içmeye gidip kayboldu

Romanya'nın ünlü menajerlerinden Giovanni Becali, Romanya'da katıldığı bir canlı yayında Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Daniel Pancu ile ilgili yaşadığı bir anıyı aktardı.

Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ın başında olduğu dönemde Pancu'nun "kaybolduğunu" söyleyen Becali, "Mutu'yu 20 yıldır tanırım. İyi çocuktur. Bir gün, Chelsea - Beşiktaş maçı sonrasında Pancu ile içmeye başlamışlar. Mircea Lucescu beni çağırdı ve, 'Pancu'yu bulamıyorum. Uçağımız var ve gelmedi, o olmadan ayrılacağız' dedi. Pancu'nun nerede olduğunu biliyordum, Mutu'yu aradım. Ona, 'Pancu'yu hemen uçağa götür' dedim ve bunu yaptı" ifadelerini kullandı.

2003 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Chelsea'yi Sergen Yalçın'ın iki golüyle 2-0 mağlup etmişti ve Pancu da 90 dakika sahada kalmıştı. Kaynak: Sporx

