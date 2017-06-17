Bertrand Traore Lyon'a transfer oluyor

Bu sezonu Ajax'ta kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Bertrand Traore, Tolisso'yu 40 milyon euroya Bayern Münih'e satan Lyon'a gidiyor.



Premier Lig şampiyonu Chelsea, bu sezon kiralık olarak Ajax'a gönderdiği ve başarılı performansıyla dikkat çeken Bertrand Traore için Lyon'la anlaşmaya vardı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Tolisso'yu 40 milyon euroya Bayern Münih'e satan ve çok ciddi bir gelir elde eden Lyon'un, başarılı hücumcu için 17-20 milyon euro arası bir bonservis ödeyecek.

Traore, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 39 maçta 13 gol attı, 6 asist yaptı.