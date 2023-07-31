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Beşiktaş açıkladı: Mert Günok'un sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş açıkladı: Mert Günok'un sözleşmesi uzatıldı
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Beşiktaş, milli kalecisi Mert Günok'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini maaşında iyileştirme yaparak 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok’a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki milli file bekçisi geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maçta görev yapmış ve 7 maçta kalesini gole kapatmayı başarmış, diğer maçlarda ise 23 gole engel olamamıştı.

Siyah-beyazlıların diğer milli oyuncuları Salih Uçan ve Cenk Tosun'la da yakın zamanda yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş mert günok transfer
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