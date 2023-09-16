Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Biz bu sezon şampiyon olacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2023 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada futbol takımının şampiyon olacağını ifade etti.

Beşiktaş’ın 2023 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp bünyesindeki taşınmazların ekonomik olarak daha çok fayda sağlayacağı bir zemin oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Beykoz ilçesi içerisinde Paşamandıra’daki arazi projemizin sonuçlanmasıyla kulübümüze büyük bir değer kazandıracağız. Bu tesislere Futbol A takımımızı mı yoksa alt yapı takımlarımızı mı taşısak henüz karar vermedik. Arkadaşlarımız ile bu konuyu netliğe kazandıracağız. Bahsi geçen arazinin camiaya kazandırılmasına önayak olan sevgili Samet Aybaba’nın girişimleri için kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÜMRANİYE TESİSLERİNİN 49 YILLIK KULLANIM SÜRESİNİ KAZANDIRDIK”

Nevzat Demir Tesisleri ile ilgili de konuşan Başkan Çebi, “Ümraniye’de bulunan tesislerimiz orman arazisi olduğu için imar alamayız. Zaten devletimiz bu arazide Beşiktaş’a gereken ilgi ve alakayı göstermiştir. Biz de camiamızın çıkarları doğrultusunda davalık olan bu yerin 49 yıllık kullanım süresini tarafımıza kazandırdık” şeklinde konuştu.

Pendik’te yer alan arazi için ise Ahmet Nur Çebi, “Pendik’te bulunan arazimizde ismimizin bulunduğu kafeteryamız ve teknelerimiz var. Hemen yanında bir arazi daha mevcut ve onu da bünyemize eklemek istiyoruz” dedi.

SERHAN ÇETİNSAYA’NIN İSTİFASI

Görüş ayrılıkları olsa bile hedeflerinin Beşiktaş’a fayda sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş camiasındaki görevinden ayrıldı diye iş ortaklığımızı sonlandırmak istemiyorum. Serhan Çetinsaya bu kulübe hizmet etmiş, iyi işler yapmış ve yapmaya devam eden bir insan. Kendisi başarılı, becerikli bir bir iş insanı. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iş ortaklığımızı devam ettireceğiz. Bu benim karar vereceğim bir durum. Camia tüm taraftarlarıyla ve sevenleriyle var. Kendisi de iyi bir Beşiktaşlı” ifadelerini kullandı.

“CAMİADAN BENİM YANIMDA DURAN ÇOK FAZLA KİŞİYİ NE YAZIK Kİ GÖRMEDİM”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadığı polemiklerde özellikle sosyal medya da yalnız bırakıldığını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, “TFF hakkında bugün burada konuşulanlara katılıyorum fakat ben savaş verirken camiadan benim yanımda duran çok fazla kişiyi ne yazık ki görmedim. Özellikle sosyal medyada ki yersiz ve haksız linç girişimlerinde kulübünüzün ve başkanızın yanında olun” açıklamalarında bulundu.

Seçimli genel kurul çağrılarıyla ilgili konuşan Çebi, "Olağanüstü seçim isteyenler var. İstenebilir. Beşiktaş'ın başkan adaylarının çok olması önemli. Bu, bize fayda sağlar. Beşiktaş'a başkan olacak adayları üzecek herhangi bir şey yapmam. Çünkü yarın onlardan birine 'Başkanım' diyeceğim. Onları kucaklayacağım, hatta destek dahi olacağım. Seçim gerekiyorsa, oturur konuşuruz, mayıs ayında tartışırız. Gerekirse seçime de gideriz. Hiç sorun değil. Benim için konu Beşiktaş ise gerisi teferruattır. Şu şampiyonluk yolunda lütfen birlik ve beraberliği sağlayalım. Sonra sandığı koyar ve gereken değerlendirmeyi yaparız. Bundan kaçmayacağım." ifadelerini kullandı.

“TFF'NİN MHK'SİNİN İÇİNDEKİ BAZI HAKEMLERLE SORUNUMUZ VAR”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna (MHK) eleştiride bulunan Ahmet Nur Çebi, "TFF'nin MHK'sinin içindeki bazı hakemlerle sorunumuz var. Bunlar beceremiyor, yapamıyorlar. 'Bu hakemler gitsin.' diyen tek kulüp başkanıyım. Diğer kulüplerin hakemlerle ilgili ağzını açmaya hakkı yok. Bunu bir tek ben söyleyebilirim." diye konuştu.

"KULÜBÜN BORCU BANA GÖRE 6 MİLYAR LİRA"

Çebi, Beşiktaş Kulübün şirketlerle beraber borcunun 6 milyar lira olduğunu savundu. Mali anlamda iyi bir durumda olmadıklarının altını çizen Başkan Çebi, şu görüşlerini paylaştı:

"Çok parlak bir durum yok. Ancak diğerlerinden daha iyi durumdayız. 2 milyar lira borç, elimizde olmayan sebeplerden kaynaklı. Birinci hedefim hayatta kalmak ve faaliyetlerimizi sürdürmek. Zor şartlarda kupalar aldık ama bir pandemi vardı. Pandeminin etkisinin kulübe maliyeti 30 milyon avro, artan kurun etkisi 18 milyon avro, ekstra vergi yükü 25 milyon lira, kadro dışı futbolculardan da 31 milyon avro. Yayın haklarımız 40 milyona avro aşağı geldi. 144 milyon avro, elimizden olmayan nedenlerden kasamıza giremeyecektir. Kulübün borcu bana göre 6 milyar lira. Beşiktaş'ın borcunun şirketlerle beraber 6 milyar lira civarında olduğunu söyleyebiliriz. Mal varlığımızın değerinin 2 milyar lira artması da pozitif bir durum."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Siyah-beyazlı futbol takımıyla ilgili Ahmet Nur Çebi, çok iyi bir kadro kurduklarını ve bu sezon şampiyon olacaklarını belirtti.

Şenol Güneş yönetiminde son 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadıklarını hatırlatan Çebi, "Biz bu sezon şampiyon olacağız. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Futbolcularımızı rahatsız edecek davranışlar içinde bulunmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

STAT İSİM SPONSPORU GELECEK HAFTA BELLİ OLACAK

Suudi Arabistan'da ödenen transfer ücretleri yüzünden maaş bütçelerini 38 milyon avroya yükseltmek zorunda kaldıklarını aktaran Başkan Çebi, stat isim sponsorluğuyla ilgili de gelecek hafta imza töreni düzenleyeceklerini kaydetti.