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Beşiktaş, Gökhan İnler transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Gökhan İnler transferini resmen açıkladı
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Transfer szezonunun kapanmasına sayılır saatler kala Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah - beyazlılar; İnler'in öncelikle sportif işlerde rol üstleneceğini açıklarken, ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacağını belirtti.

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler’le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler’e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz."

Etiketler Beşiktaş beşşiktaş gökhan inler transfer
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