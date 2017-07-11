Beşiktaş kondisyon çalıştı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman denge, kondisyon ve kuvvet çalışmasıydı. İdman, salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Ardından oyuncular, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge, kondisyon ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi. Sabah saatlerinde yapılan idmana Gökhan Töre, Pepe, Quaresma ve Talisca katılmadı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.