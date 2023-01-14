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Beşiktaş son saniye golüyle güldü

Beşiktaş son saniye golüyle güldü
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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u Josef de Souza'nın son saniyede attığı gol ile 2-1 mağlup etti.

Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadeleyi Beşiktaş, 2-1 kazandı.

JOSEF'DEN HAYAT VEREN GOL
Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Mert Günok büyük bir hataya imza attı ve kendi kalesine gol attı. Bu gol ile mücadelede 1-0 öne geçen Konyaspor'a cevap 67. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında ise sahneye çıkan Josef de Souza, Beşiktaş'a galibiyeti getiren isim oldu.

GALATASARAY İLE FARK 10
Bu sonuçla Beşiktaş zirve yarışına tutunurken, maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 4.sıraya yerleşti.

Etiketler Atiker Konyaspor konyaspor beşiktaş futbol
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