  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 27 Ağustos 2019 16:19

Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile anlaştı

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile anlaşma sağladı. Oyuncunun satın alma opsiyonu 10 milyon euro olacak.

Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile anlaştı
A+ A-

Beşiktaş'tan son dakika transferi... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı orta saha Thiago Maia için Lille ile anlaşma sağladı.

Sezon sonuna dek kiralık olarak forma giyecek Maia için satın alma opsiyonu 10 milyon Euro olacak. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

THIAGO MAIA KİMDİR?
Kariyerine Santos altyapısında başlayan Thiago Maia, 2017 yılında 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e transfer olmuştu. Bu sezon 2 lig maçında 44 dakika forma giyen Thiago Maia, geçtiğimiz sezon 27 resmi karşılaşmada forma giydi ve 1 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun Lille ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş , lille , Thiago Maia
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM