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  4. 31 Temmuz 2019 21:19

Beşiktaş Yevhen Konoplyanka ile anlaştı!

Beşiktaş, Tyler Boyd ve Douglas'tan sonra üçüncü transferini de bitirdi. Siyah-beyazlılar, Schalke 04'ün gözden çıkardığı Yevhen Konoplyanka'yla anlaştı. Ukrayna basınında çıkan habere göre Beşiktaş, Konoplyanka transferini birkaç gün içinde resmen...

Beşiktaş Yevhen Konoplyanka ile anlaştı!
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Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olan Konoplyanka ile anlaştığı ve Schalke ile yürütülen görüşmelerde daha önceden aradaki 1 milyon euro fark konusunda tarafların anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.

Ukrayna basınındaki haberlere göre, Beşiktaş yönetimi Konoplyanka ile yıllık 2.5 milyon euro'dan anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar Schalke'ye 2 milyon euro bonservis bedeli önerirken, Alman kulübü ise 4 milyon euro istedi.

3 MİLYON EURO'DA BULUŞULACAK

Beşiktaş yönetiminin Schalke'nin istediği 4 milyon euro bonservis bedelinde indirim talebinin olumlu karşılandığı ve tarafların 3 milyon euro'da buluşacağı kaydedildi.

Beşiktaş , konoplyanka
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