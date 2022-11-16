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Beşiktaş'ın eski yıldızı John Carew'e hapis cezası!

Beşiktaş'ın eski yıldızı John Carew'e hapis cezası!
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Beşiktaş'ın eski golcüsü John Carew vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 14 ay hapis ve 45 bin Sterlin para cezasına çaptırıldı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı John Carew, dolandırıcılık suçlamasını kabul etti. Norveçli yıldız, 14 ay hapis ve 45 bin Sterlin para cezasına çarptırıldı. Carew, Oslo Bölge Mahkemesi'nde kasıtsız olarak gelirini açıklamadığı için vergi kaçırma suçundan 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski forvet oyuncusu ayrıca ülkesi Norveç'te toplam 456 bin 264 Sterlin (5.4 milyon NOK) tutarında vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 45 bin 353 Sterlin (540,000 NOK) para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, eski Premier Lig yıldızının vergilerini ödemekten kaçınırken kasıtlı davrandığını tespit ederse Carew'in cezası iki katına çıkabilirdi.

Norveçli oyuncu daha önce Norveç vergi dairesi tarafından yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiş, savunma avukatı Berit Reiss-Andersen ise Carew'in bilerek dolandırıcılık yapmadığını savunurken vergi kaçırdığını itiraf etmesi nedeniyle bu davanın bir itiraf davası olarak ele alınması gerektiğinde ısrar etmişti.

Etiketler John Carew carew beşiktaş vergi ceza
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