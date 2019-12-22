Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Loris Karius önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların açıklamaları;

ATİBA: SON ANA KADAR ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞIRIZ

Beşiktaşlı futbolcu Atiba, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu Atiba, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş adına maçın tek golünü atan Atiba, "İlk yarıda özellikle kötü bir performans sergiledik ancak dakikalar ilerledikçe toparlanmaya başladık.Bu akşam işler iyi gitmedi, yüksek tempolu oynamak istiyorduk ancak ilk 15 dakikada oyuna iyi giremedik. İlk yarı biterken bir gol bulduk, ikinci yarıya da baskılı başladık ancak skoru bulamadık. Üçüncü golü yiyince de işler bizim için çok zorlaştı. Üst üste iki yenilgi almış olabiliriz ancak bunun altından kalkabilecek karakterimiz var" dedi.

Beşiktaş'ın son ana kadar şampiyonluğu kovalayacağını ifade eden Atiba, "Biz sahada elimizden geleni yaptık, bazen kararlar senin lehine olur, bazen aleyhine olur. Bundan sonra yapacağımız tek şey, bir sonraki maça çok iyi hazırlanmak ve o maçları kazanmak. Beşiktaş son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacak" şeklinde konuştu.

KARİUS: FENERBAHÇE'NİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDIK

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. İşte Loris Karius'un açıklamaları...

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu ve takım arkadaşlarının performansını eleştirdi.

Loris Karis, derbide iyi oynamadıklarını söylerken "Fenerbahçe savaştı, biz hazır değildik. Yeteri kadar savaşmadık, ikili mücelelerde onlar kadar ayakta kalamadık. Bu tür maçlarda yeterli kadar mücadele etmezseniz, kazanamazsınız. Tabii ki bunu da anlayamıyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Loris Karius "Özgüvenimiz yüksek değildi, kendi oyunumuzu oynamak için özgüven ortaya koyamadık. Uzun toplar bazen iş yapar ama oyunun tamamını bu şekilde götüremezsiniz. Bizim daha iyi oynayacak kalitemiz var, ancak sadece uzun top deneyince Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık." diye konuştu.

