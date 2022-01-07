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Beşiktaş'ta iki koronavirüs vakası daha

Beşiktaş'ta iki koronavirüs vakası daha

Beşiktaş, iki futbolcuda daha koronavirüs vakasına rastlanıldığını açıkladı.

Beşiktaş, yapılan testler sonucunda iki futbolcuda daha koronavirüs vakasına rastlanıldığını duyurdu. Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, 

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır"

Etiketler Beşiktaş beşiktaş futbol korona
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