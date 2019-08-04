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  4. 04 Ağustos 2019 19:11

Beşiktaş'ta Necip Uysal da sakatlık kervanına katıldı

Beşiktaş'ta sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. İtalyan ekibi Brescia ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta sakatlanan Necip Uysal, oyuna devam edemedi ve yerini Isimat Mirin'e bıraktı.

Beşiktaş'ta Necip Uysal da sakatlık kervanına katıldı
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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kapsamında oynadığı son maçta Brescia karşısında ilk 11'de başlayan Necip Uysal, sakatlanarak 30. dakikada yerini Isımat Mirin'e bıraktı.

Beşiktaşın alt yapısından yetişip 2009'da A takıma çıkan 28 yaşındaki futbolcu sakatlanmadan önce, Beşiktaş'ın transferde en çok ilgilendiği bölge olan sol stoperde forma giyiyordu.

BEŞİKTAŞ'IN SAKATLIK KABUSU

Beşiktaş hazırlık kampında sakatlıklardan kurtulamıyor. Sakatlıklar yüzünden hazırlık kampında 7 futbolcusunu kaybeden Beşiktaş'ta Brescia maçında sakatlanan Necip ile bu oyuncuların sayısı 8'e yükseldi. Atiba, Roco, Dorukhan, Ljajic, Medel, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardınan Necip de sakatlananlar kervanına katıldı.

Necip Uysal geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3. tamamlayan Beşiktaş'ta 29 maçta forma giydi.

Beşiktaş , necip uysal
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