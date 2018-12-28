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  4. 28 Aralık 2018 17:49

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan affedildi

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan affedildi. Tolgay, Şenol Güneş'in onayı sonrasında Antalya kampına katılacak. (NTV)

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