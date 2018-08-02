Beşiktaş'tan Mandzukic hamlesi !

Türkiye'de yılın transfer bombası... Tatilini Marmaris’te geçiren ünlü isimle bire bir görüşme gerçekleştirildi. Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, soluğu oyuncunun kaldığı otelde aldı. Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı’yla ikincilik yaşayan Juventus’un yıldız golcüsü Mario Mandzukic, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atlatmak için rotasını Marmaris olarak belirledi. 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıldır ilgilenen Beşiktaş, yıldız isim için harekete geçti, Güner, Juventus’un yollarını ayırmaya karar verdiği dünyaca ünlü golcüyle bire bir görüştü.

Avrupa’dan birçok ekibin radarında bulunan Mandzukic’in, 6 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunduğu öğrenildi.

Dün otelden ayrılan Umut Güner’in, görüşmenin detaylarını Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la paylaşacağı bildirildi.