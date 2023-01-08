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Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'a teklif

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'a teklif
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Al Nassr ile sözleşmesini fesheden ve serbest kalan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar için Beşiktaş devreye girdi.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst’un olası ayrılığını da dikkate alarak ilk adayı Aboubakar olarak belirledi.

Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu golcü serbest durumda. Yıllık ücret konusunda anlaşılması halinde Aboubakar 3. kez Beşiktaş forması giyecek.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Aboubakar, bu sezon Al Nassr ile 12 karşılaşmaya çıkmış, 4 gol 2 asistlik performans göstermişti.

Etiketler beşiktaş abubakar transfer
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