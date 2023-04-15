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  4. Bomba transfer iddiası! Prens Selman, Arda Güler'i istiyor

Bomba transfer iddiası! Prens Selman, Arda Güler'i istiyor

Bomba transfer iddiası! Prens Selman, Arda Güler'i istiyor
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e İngiltere'den talip çıktı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United'ın, Arda Güler transferi için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dünya devlerini peşine takan Arda Güler'e İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

NEWCASTLE'DAN ARDA'YA KANCA
İngiliz basını ve sosyal medyada çıkan haberlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başkanlığındaki konsorsiyumun sahibi olduğu Newcastle United, Arda Güler'e kanca attı.

ARSENAL VE PSG DE TAKİPTE
İspanyol devlerinin durumunu yakından takip ettiği 18 yaşındaki futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Arsenal ve PSG ile de anılmıştı. Newcastle United'ın, transferde karşı karşıya geldiği dünya devlerini yarış dışında bırakarak Arda Güler'e formayı giydirmeyi istediği iddia edildi.

Etiketler Fenerbahçe Newcastle United arda güler prens selman Newcastle United
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