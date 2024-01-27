  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Burak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması

Burak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması

Burak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması
Güncelleme:

Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Fransız futbolcu Sacha Boey'un rekor bir ücretle transferi konusunda açıklama yaptı.

Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, kendi döneminde transfer edilen Fransız futbolcu Sacha Boey'un Alman ekibi Bayern Münih'e gitmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"KAZANAN GALATASARAY OLMUŞTUR"

 Elmas, Boey'un Bayern Münih transferi ile kulüp tarihinde en yüksek kar edilen transfer olduğunu belirterek, "Bu transferi gerçekleştiren başta sayın Dursun Özbek ve Erden Timur’u gönülden tebrik ederim. Çok önemli ve gelecekte muhakkak tekrarlanması gereken bir transfer başarısına imza attılar. Bu transfer konusunda oyuncuyu tavsiye eden scout ekibimiz, oyuncunun transferine onay veren ve isteyen Fatih Terim, oyuncunun gelişimine çok önemli katkı sağlayan Okan Buruk ve son iki sezon başarılı futbol yönetimi ile Şampiyonlar Ligi'nde oyuncuya kendini göstereceği platformun elde edilmesini sağlayan Erden Timur’u tebrik ederim. Sonuç olarak transferi yapan Galatasaray ve kazanan da Galatasaray olmuştur. Emeği geçenler ise Galatasaray’a hizmet etmişlerdir. Elde edilen bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası ve kavgası göstermek yerine Galatasaray adına sevinmek en doğru olanıdır. Galatasaray’ın mali yapısı çerçevesinde bu tür başarılı genç oyunculara yatırım yapmaya devam etmesi futbol branşının mali yapısını düzlüğe çıkarması açısından çok önemlidir. Bu yol zor bir yol olsa da sürdürülebilir olduğu takdirde mali ve sportif çok önemli başarıları beraberinde getirecektir. Galatasaray’ımızı tekrar tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Rennes'den Galatasaray'a 2021 yılında 1.15 milyon euro bonservisle transfer olan Sacha Boey, bonuslarla birlikte 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu.

Etiketler Burak Elmas Sacha Boey transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otomobilin aynasına yumruk atan motosikletlinin sonu feci oldu Otomobilin aynasına yumruk atan motosikletlinin sonu feci oldu Mutfaktaki zehirleyen tehlike! Dikkat! Bu hatayı herkes yapıyor Mutfaktaki zehirleyen tehlike! Dikkat! Bu hatayı herkes yapıyor Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Pavyonda çalışan genç kadının Esra Erol'daki gözyaşları Pavyonda çalışan genç kadının Esra Erol'daki gözyaşları İnternette 2. el lüks otomobil vurgunu: 6,5 milyon TL'sini çarptılar İnternette 2. el lüks otomobil vurgunu: 6,5 milyon TL'sini çarptılar İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem Depoları doldurun! Akaryakıtta bir depoda 75 TL fark edecek dev zam geliyor! Depoları doldurun! Akaryakıtta bir depoda 75 TL fark edecek dev zam geliyor! Meteoroloji il il uyardı! Kar geliyor! Meteoroloji il il uyardı! Kar geliyor!