Cenk Ergün: Arda Turan Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi'

Galatasaray’ın Eski Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılıların gündemine dair Radyospor'a açıklamalarda bulundu. 1-1 biten Trabzonspor maçını değerlendiren Ergün, Arda Turan, Onyekuru ve Belhanda’nın durumuyla ilgili de tespitlerini paylaştı.

İşte o Cenk Ergün'ün açıklamaları;

"GALATASARAY BU İŞİ BIRAKMAM MESAJI VERDİ"

"Galatasaray toparlayacaktır. Buna en başından beri inanıyorum. Takımların inişleri ve çıkışları olur. Galatasaray’da da futbolcuların beklentilerin altında kaldığı, maçlarda kolay gole ulaşamadığı bir dönem. Trabzon maçını kontrol altında tutabilmek önemliydi. Galatasaraylı oyuncular ısrarla topa hakim olup gol fırsatı aradı. Galatasaray, ben bu işi burada bırakmam mesajını verdi. Ligde artık puanlar çok kolay kaybediliyor. Galatasaray, yarışın içinde durduğu sürece yarışın en büyük adaylarından biri olacaktır. Trabzonspor için de bu öyle"

"FALCAO İÇİN İNCE HESAPLAR YAPILIYOR"

"Geçen sezon Falcao’nun full bir Monaco dönemi var. Yaz döneminde milli takım mesaisi harcadı. Sezon başı kampına katılmadı. Takımında da riske edilmedi. Sakatlık transferi bozabilirdi. Falcao, sıkıntılı bir dönemden geçerek oynadı. Üst üste maçlar oynadı ve sakatlığı ortaya çıktı. Şimdi geri dönüş vakti. Herkes şimdi, sakatlık nüksetmesin diyor. Fatih Terim sakatlık konusunda ince hesaplar yapıyor. Böyle bir teknik ekip ve sağlık ekibi var. Falcao, oynayacak aşamaya gelmese oynatılmaz. Galatasaray, oynayabilecek durumda oynatır."

HASSAS KONULAR

"Belhanda konusunda da menajeriyle konuşmadım. Hassas konular."

ONYEKURU AÇIKLAMASI

"Devre arası transferinde operasyonlar yapması lazım. Ben de takipteyim. Onyekuru tarzı bir oyuncu kadroya katılabilir."

"ARDA TURAN OCAK'TA GELEBİLİR"

"Arda Turan konusunda kimseyle bir konuşmam olmadı. Yanlış anlaşılmasın. Ama gördüklerim ve takiplerimden Arda Turan, Ocak’ta Galatasaray’a transfer olacak gibi geliyor."

