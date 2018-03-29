Cenk Tosun'un hocası ayrılıyor !

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da teknik direktör Sam Allardyce’ın yerine Paulo Fonseca’nın getirileceği iddia edildi.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, Everton’ın başında henüz 4. ayını dolduran 63 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Allardyce ile gelecek sezon öncesinde yollar ayrılacak.

Milli yıldızımız Cenk Tosun’un da formasını giydiği Everton’da beklenen sıçramayı yaratamayan Allardyce’ın kadro seçimleri de tartışma konusu oluyordu.

Mirror’ın iddiasına göre, Allardyce ile sözleşmeyi sonlandırmayı düşünen kulübün sahibi Farhad Moshiri, Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Paulo Fonseca’yı takımın başına getirmeyi düşünüyor.

Son dönemde kulübe yaptığı yatırımların karşılığını almayı isteyen Moshiri’nin kulüp içerisindeki hiyerarşiyi yeniden düzenlemek için teknik direktör değişikliğine gitmeyi planladığı ifade edildi.

45 yaşındaki Fonseca daha önce Porto ve Braga gibi takımlarda görev alırken 2016 yılından beri Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk’in teknik direktörlüğünü sürdürüyor.