Çorum FK'dan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in satın almak istediği öne sürülen Çorum FK'nın sportif direktöründen resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil farklı bir işe girmek istiyor... Futbolculuğu bıraktıktan sonra kulüp başkanlığı yapmayı hedefleyen Özil'den ilk hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Çorum FK iddiası üzerine kulübün sportif direktörü açıklamalarda bulundu.

"PARA KONUŞMADIK"

Oğuzhan Yalçın, "Biliyorsunuz İrfan Can Kahveci, Çorum'ludur. Kendisi her zaman maddi manevi Çorum FK'ya destek veriyor. Bu konuda da Mesut'un kulübü alması için teşvik edip, destek veriyor. Biz Mesut Özil'le o zaman böyle bir görüşme yaptık. Ama 1.3 milyon euro para istediğimiz konusu nereden çıktı bilmiyorum. Çünkü biz para konuşmadık ama kulübümüzün borcu yok. Mesut Özil'in kulübü satın alması Çorum FK açısından da yararlı olur. Bu nedenle kendisine her türlü yardımcı oluruz." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG AYARINDA TESİS VAR"

Oğuzhan Yalçın, "Şu an biz Süper Lig ayarında tesislere sahip bir kulübüz. 15 bin kişilik stadımız ve harika tesislerimiz, kulüp binamız var. Çok iyi de bir kadro kurduk. Kulüp anonim şirket olduğu için satışına engel bir durum yok. Kulüp hisselerine sahip olan başkanımız Fatih Özcan geçen hafta kızıp istifa etti. Kulübün sahibi kendisidir. Şu an İkinci Lig'de grubumuzda 6. sıradayız. 1. Lig'e yükselme ve play-off iddiamız devam ediyor. Mesut'un kulübümüzle ilgilenmesi, takımımızın tanıtımı açısından yararlı oldu." açıklamasını yaptı.