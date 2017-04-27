Dick Advocaat'ın yardımcısı Ruud Gullit oldu

Sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıracağını açıklayan Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştığına dair son dakika haberleri gelmeye başladı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Advocaat teklifi kabul etti ancak sezon sonuna kadar Fenerbahçe'deki görevini tamamlamak istediğini belirtti.

69 yaşındaki hocanın, 1 Haziran'da resmi olarak Hollanda Milli Takımı'nın başındaki görevine başlayacağı ve 4 Haziran'da Fildişi Sahili karşısında ilk maçına çıkacağı ifade edildi. Hollanda'nın 31 Mayıs'ta Fas ile yapacağı hazırlık maçında ise takımın başında geçici olarak Fred Grim yer alacağı kaydedildi.

YARDIMCISI RUUD GULLIT OLACAK

Öte yandan Dick Advocaat, yaptığı açıklamada yardımcısı olması için Ruud Gullit'e teklif yaptığını söyledi.