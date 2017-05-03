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  1. 03 Mayıs 2017 18:02

Dursun Özbek yönetimine destek geldi !

1905 GSYİAD, Galatasaray yönetime yapılan eleştirilerin ardından Dursun Özbek yönetimine sahip çıktı.

Dursun Özbek yönetimine destek geldi !
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Yapılan açıklama şöyle;

"1905 GSYİAD olarak camiamızda yaşanan bazı olayları üzüntü ile takip etmekteyiz.

Derneğimiz kurulduğundan beri Galatasaray Spor Kulübü’nün seçilmiş Başkan ve Yönetimlerini desteklemektedir. Desteğimiz kişilere değil başkanlık makamınadır. Bu nedenle Kulübümüzün seçilmiş Başkan ve Yöneticilerine karşı Galatasaray Spor Kulübü’nün Genel Kurulu’nda ve sosyal medyada kullanılan ağır ifadelerin hoş olmadığını düşünüyoruz.

Eleştirinin amacı, eleştirilende iyi ve güzel olanı ortaya çıkarmak, iyi ve güzel olmayandan kurtarmak, kalıcı bir niteliğe kavuşturmaktır. Fikri hür, vicdanı hür ve İrfanı hür olmak için, saygılı olmak sadece kendi düşüncemizin doğru olduğunu dayatmamak gerekir. Eleştirmeyi hakaret ve küfür kabul edenlerin üslup sorunu Galatasaray Kulübüne ve Başkanlık makamına zarar vermektedir.

Galatasaray camiasının en büyük özelliklerinden biri birbirimize olan saygımız, sevgimiz ve değerlerimize olan bağlılığımızdır. Kulübümüzün itibarının zarar görmemesi için eleştiri ile hakareti ayırmamız gerektiğine ve Galatasaray’ımızın yazılı olmayan kurallarının bizi her zaman doğruya götüreceğine inancımız sonsuzdur.

1905 GSYİAD YÖNETİM KURULU"

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