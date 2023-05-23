Efsane teknik direktör Daum sağlık durumunu açıkladı

Kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Christoph Daum sağlık durumunu açıkladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yanı sıra Türkiye’de Bursaspor’u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, akciğer kanserine yakalanmıştı.

ZATÜRRE TEŞHİSİ İLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde oğlu Jean Paul'ün mezuniyet töreni için ABD New York'a giden Christoph Daum, zatürre teşhisi ile hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Alman teknik adam ülkesine döndü sağlık durumu ile ilgili Bild'e açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Tecrübeli futbol adamı, her gün durumunun daha iyiye gittiğini söyledi. Daum sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

“Tüm ilaçlarımı aldım ve iyi beslendim. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Bu hafta sonu tekrar spor yapmak istiyorum. Kötü bir gün geçirdiğinizde her zaman ayağa kalkmanız, kendinizi savunmanız ve geleceğe olumlu bakmanız önemli.”

DAUM’UN TEKNİK DİREKTÖR KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Köln'de başlayan Christoph Daum daha sonra Stuttgart, Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Austria Wien, Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Bursaspor ve Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

69 yaşındaki teknik direktör Türkiye kariyerinde Beşiktaş'la 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, Fenerbahçe'de ise 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.