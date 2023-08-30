Emirhan İlkhan Rams Başakşehir'e imzayı attı

Rams Başakşehir, İtalyan ekibi Torino’dan Emirhan İlkhan’ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Başakşehir, yeni sezon yapılanması kapsamında transferlerine devam ediyor. Turuncu-lacivertliler genç oyuncu Emirhan İlkhan ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. Beşiktaş ile de görüşen fakat kararını Başakşehir'den yana kullanan Emirhan İlkhan sosyal medyada gündeme oturdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC’de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emirhan İlkhan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

BEŞİKTAŞ'TAN GİTMİŞTİ

Emirhan İlkhan, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde alt yapıdan çıkmış ve 4.9 milyon euro karşılığında Torino'ya transfer olmuştu.