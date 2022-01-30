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Emre Belözoğlu'ndan Galatasaraylıları çıldıratacak transfer çalımı

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaraylıları çıldıratacak transfer çalımı

Galatasaray'da Domenec Torrent Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'in transfer edilmesini istedi ancak devreye Emre Belözoğlu girdi.

Domenec Torrent yönetiminde 4 maçta 4 mağlubiyet alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. İlk transferini kaleye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın B takımında forma giyen Inaki Pena ile her konuda anlaştı. Bunun yanında kanat transferi isteyen İspanyol çalıştırıcı Torrent, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'i çok istediğini yönetime bildirmişti. Sarı-kırmızılılar bu transfer için görüşmelere başlarken Emre Belözoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Takımının en değerli oyuncularından biri olan Visca'yı Trabzonspor'a kaptıran Belözoğlu, Visca'nın yerini Trezeguet ile dolduruyor. İşte detaylar...

Başakşehir yönetimi, Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldız oyuncunun menajerini arayarak transferi bitirdi. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri ile her konuda anlaşan Başakşehir, Trezeguet'i de ikna etti ve Galatasaray'ın elinden kaptı. Emre Belözoğlu'nun bu hamlesi Galatasaray taraftarını çılgına çevirdi. Sosyal medyada büyük tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar bundan dolayı Burak Elmas ve yönetimini de eleştirdi.

İNGİLTERE'DE MUTSUZ DURUMDA

Ligimizde bir dönem Kasımpaşa forması giyen ve 71 maçta 25 gol, 18 asistlik performansla Avrupa'nın büyük takımlarının radarına giren Trezeguet, Aston Villa'ya 10 milyon Euro gibi bir bedelle transfer olmuştu. İngiltere'de beklenilen performansı veremeyince mutsuz olan Trezeguet, Türkiye'ye geri dönüp tekrar çıkış yapmak istiyor.

Etiketler emre belözoğlu Domenec Torrent transfer
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