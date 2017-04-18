Enes Ünal Twente'den ayrılıyor mu ? Açıklama...

Hollanda Ligi ekiplerindenTwente'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal'ın muhteşem performansı sürerken, kulüpten Enes'in geleceği hakkında hem genç golcüden, hem de yönetimden açıklama geldi.

Van Halst ümitli değil

Bu sezon Twente formasıyla ligde 17 gol 3 asistlik bir performans sergileyen Enes hakkında Hollanda basınına konuşan Twente Genel Direktörü Jan van Halst, genç golcüyü bir sezon daha takımda tutmak istediklerini ancak işlerinin zor olduğunu söyledi.

Halst, "Bu hikayede maalesef önde değiliz. City ile harika bir iletişimimiz var ancak Enes hakkındaki planları hakkında hiçbir fikrimiz yok. Zor bir hikaye olacağını aklımızda tutuyoruz çünkü Avrupa'daki kulüpler uyumuyor. Tabii ki, başka opsiyonları da göz önüne alacağız çünkü forvet, takımınız için mühim br pozisyon" dedi.

Enes de kalmak istiyor

Twente'de çok iyi bir sezon geçiren Enes de, "Elbette burada kalmak istiyorum. Bildiğim tek şey, İngiltere'de futbol oynayamayacağım çünkü kurallara göre son iki yılda milli takımdaki maçların yüzde 70'inde oynamanız gerekiyor. Manchester City yine gitmeme izin verecek. Uzun ve karmaşık bir yaz olacak ancak City'deki menajerim Fergal Harkin'e güveniyorum" ifadesini kullandı.